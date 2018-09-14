Сухая и теплая погода придет в Москву в пятницу

Без осадков и до плюс 21 градуса тепла ожидается в Москве 14 сентября. Об этом говорится в прогнозе погодного центра «Фобос».

«Сегодня показания барометров в столичном регионе будут расти, благодаря чему вероятность осадков и концентрация облачности ожидаются минимальные, а температурный фон останется в комфортном для середины сентября диапазоне», — указано в сообщении на сайте метеослужбы.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице поднимется до плюс 19–21 градуса, а в Подмосковье ожидается от 17 до 22 градусов тепла. В регионе возможен слабый юго-западный ветер со скорость 2–5 м/с. Атмосферное давление повысится до 751 мм рт. ст.

Ранее синоптики сообщали, что температура воздуха на уровне +20 градусов продержится в Москве до 15 сентября, а на следующий день к столице приблизится атмосферный фронт.