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Глава украинского минздрава предложила лечить маразм музыкой

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Фото: Depositphotos
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Музыкальная терапия используется в различных видах реабилитации и лечения пациентов, заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Слушание музыки широко применяется в лечение тревожности и стрессов и поможет в борьбе с возрастными заболеваниями мозга, написала она на странице в соцсети Facebook.

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По мнению украинской чиновницы, отдельные песни поднимают настроение и вызывают приятные воспоминания, потому люди и обращаются к любимым исполнителям.

Медики выбирают определенный стиль музыки как терапию, которая поможет человеку в конкретной ситуации, уточнила глава украинского минздрава в воскресенье, 16 сентября.

«Такая терапия различными способами может улучшить результаты лечения и качество жизни пациента. В частности, влияет на ослабление симптомов боли, тошноту, частоту сердцебиения, давление и даже на функции иммунной и эндокринной систем», — полагает Супрун.

Кроме того, музыка может уменьшать волнение у людей со старческим маразмом, резюмировала она, пишет РЕН ТВ.

«Я имею в виду, что музыка влияет на весь мозг и вместе с ним на наши когнитивные функции», — пояснила чиновница.

Неделю назад Супрун рассказала согражданам о пользе смеха для здоровья. По ее словам, он помогает реже болеть и даже лечит заболевания, в том числе связанные с онкологией и психиатрией. 31 августа Супрун заявила, что школьные линейки вредны для здоровья детей. Они могут привести к раку, проблемам со зрением и различным психическим расстройствам, считает она.

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