Прямой эфир

Детскую игру про УПА создали на Украине

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Настольную игру для детей и подростков про Украинскую повстанческую армию (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ) создали на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Института национальной памяти страны.

Презентация игры, получившей название «Ответ непокоренного народа», запланирована в рамках фестиваля «История: UA».

«Кроме учебных материалов, которые углубляют знания о борьбе Украинской повстанческой армии против врагов, игра дает возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими командирами повстанцев», — приводит RT сообщение представителей института.

Как напоминает телеканал «Звезда», сформированная в 1942 году как боевое крыло украинских националистов УПА отметилась кровавыми преступлениями против мирного населения во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Ее представители были пособниками гитлеровцев и предпочитали экстремистские методы ведения борьбы.

24 августа президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве словами из «Марша украинских националистов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обломки памятника УПА в Польше пустили на строительство дороги
Украинскую писательницу-националистку возмутили уроки алгебры и физики

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017