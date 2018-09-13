Детскую игру про УПА создали на Украине

Настольную игру для детей и подростков про Украинскую повстанческую армию (УПА, экстремистская организация, запрещена в РФ) создали на Украине. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Института национальной памяти страны.

Презентация игры, получившей название «Ответ непокоренного народа», запланирована в рамках фестиваля «История: UA».

«Кроме учебных материалов, которые углубляют знания о борьбе Украинской повстанческой армии против врагов, игра дает возможность детям и подросткам почувствовать себя настоящими командирами повстанцев», — приводит RT сообщение представителей института.

Как напоминает телеканал «Звезда», сформированная в 1942 году как боевое крыло украинских националистов УПА отметилась кровавыми преступлениями против мирного населения во время Великой Отечественной войны (ВОВ). Ее представители были пособниками гитлеровцев и предпочитали экстремистские методы ведения борьбы.

24 августа президент Украины Петр Порошенко открыл военный парад в Киеве словами из «Марша украинских националистов».