Прямой эфир

Украинскую писательницу-националистку возмутили уроки алгебры и физики

0
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинская детская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими выпадами, возмутилась тем, что ее сыну приходится учить алгебру, химию и физику. В этом она обвинила министерство образования Украины и пригрозила ворваться к ним и всех «отдубасить». 

Ницой отметила, что ее ребенок учится в английской специализированной школе и в дальнейшем не планирует связывать свою жизнь с точными науками.

Школьная мода чудесная
Как украинских детей готовят к войне с Россией

«И он вынужден дополнительно тратить время на занятия с репетиторами по математике и физике из-за того, что они влияют на общий балл школьного аттестата», — написал она в Facebook.

По словам писательницы, ей ни разу в жизни не понадобилась физика, химия или алгебра.

«Однажды понадобилась геометрия, когда я строила на даче круглую песочницу, надо было вычислить длину окружности»,— отметила она. 

15 августа Ницой возмутилась тем, что дети на Украине не знают, кто такой Степан Бандера. По ее словам, в одном из детских лагерей страны она пела песни запрещенной в России организации «Украинская повстанческая армия» (УПА). В текстах упоминался Бандера. После проведенного писательницей опроса выяснилось, что о нем известно лишь двум детям. Всего она опросила 60 ребят в возрасте от 8 до 13 лет.

До этого писательница негодовала из-за присутствия в летних лагерях детей из Донбасса, а также рассказывала о попытках искоренить там русский язык

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко решил узаконить бандеровский лозунг «Слава Украине!»
Украинская писательница возмутилась незнанием детьми Степана Бандеры

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017