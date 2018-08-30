Украинскую писательницу-националистку возмутили уроки алгебры и физики

Украинская детская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими выпадами, возмутилась тем, что ее сыну приходится учить алгебру, химию и физику. В этом она обвинила министерство образования Украины и пригрозила ворваться к ним и всех «отдубасить».

Ницой отметила, что ее ребенок учится в английской специализированной школе и в дальнейшем не планирует связывать свою жизнь с точными науками.

«И он вынужден дополнительно тратить время на занятия с репетиторами по математике и физике из-за того, что они влияют на общий балл школьного аттестата», — написал она в Facebook.

По словам писательницы, ей ни разу в жизни не понадобилась физика, химия или алгебра.

«Однажды понадобилась геометрия, когда я строила на даче круглую песочницу, надо было вычислить длину окружности»,— отметила она.

15 августа Ницой возмутилась тем, что дети на Украине не знают, кто такой Степан Бандера. По ее словам, в одном из детских лагерей страны она пела песни запрещенной в России организации «Украинская повстанческая армия» (УПА). В текстах упоминался Бандера. После проведенного писательницей опроса выяснилось, что о нем известно лишь двум детям. Всего она опросила 60 ребят в возрасте от 8 до 13 лет.

До этого писательница негодовала из-за присутствия в летних лагерях детей из Донбасса, а также рассказывала о попытках искоренить там русский язык.