Гиоргадзе назвал информаторов о секретной лаборатории США в Грузии

Экс-министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил, что получил данные о летальных экспериментах над людьми в американской лаборатории под Тбилиси от своих друзей. По его словам, документы свидетельствуют о смерти более чем 70 человек за два года.

На пресс-конференции в Москве бывший грузинский политик заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой провести расследование деятельности лаборатории имени Ричарда Лугара.

По его словам, предположительно в декабре 2015 года во время прохождения лечения от гепатита С в лаборатории погибли 30 человек. В апреле и августе 2016 года скончались, соответственно, 30 и 13 человек, причем в графе причины смерти отмечено «неизвестно». Не указаны также имена погибших, каждому присвоен номер с датами рождения и половой принадлежностью.

«Если там что-то противозаконное, то приостановить, прекратить, закрыть. Если противозаконного нет — господа, я готов извиниться», — подчеркнул Гиоргадзе.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон назвал утверждения Гиоргадзе смехотворными, подчеркнув, что они не соответствуют действительности. В Минобороны РФ заверили, что изучат опубликованные экс-министром документы по военно-биологической программе США.