Задержанный по делу об убийстве главы ДНР Захарченко является сотрудником СБУ
Задержанный в рамках расследования дела об убийстве главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко является сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ).
Об этом в субботу, 15 сентября, рассказал «Донецкому агентству новостей» врио главы республики Денис Пушилин.
Ранее в субботу он заявил, что к организации убийства Захарченко причастны западные спецслужбы. Подозреваемого в убийстве задержали, он дал признательные показания, добавил Пушилин.
Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, второй жертвой взрыва стал его телохранитель. Всего пострадали 11 человек.
Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования в связи с гибелью Захарченко, назвал убийство главы ДНР подлым.