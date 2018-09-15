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Социологи выяснили число счастливых россиян

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Около 70% россиян чувствуют себя счастливыми, при этом молодежь в возрасте от 18 до 35 лет чаще испытывает это ощущение, чем респонденты более старшего возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром»

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При этом, суммарный уровень счастья у россиян, которые состоят в браке или серьезных отношениях, идентичен уровню счастья среди холостых респондентов (73% и 73% соответственно). Напротив, вдовствующие или разведенные практически в два раза чаще ощущают себя несчастными. 

Большинство опрошенных (74%) испытывают счастье от семьи и детей, а также их и собственного благополучия. Около 19% вдохновляются жизнью самой по себе и миром вокруг, 18% — работой, любимым делом и заработком. Лишь 5% чувствуют себя счастливыми благодаря путешествиям и хобби. 

Примечательно, что чем выше возможность россиянина потреблять товары и услуги без ограничений, тем выше уровень счастья. Если среди респондентов, обладающих потребительским статусом «выше среднего», соотношение доли «счастливых» и «несчастных» составляет 6:1, то среди малообеспеченных, которым едва хватает денег на покупку продуктов питания, практически 1:1.

Основная причина, которая мешает каждому второму (54%) быть счастливым — это неинтересная работа или низкая зарплата. Каждому четвертый респондент старше 55 лет в качестве причины для несчастья отметил плохое здоровье и смерть близких, в то время как молодежь чаще остальных возрастных когорт упоминает «неудовлетворенность положением дел в стране».

Ранее россияне рассказали, сколько им нужно денег для полного счастья. Эта сумма составляет более 150 тыс. рублей в месяц.

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