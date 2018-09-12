Прямой эфир

Россияне назвали ассоциации со словом «семья»

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Michaela Begsteiger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство россиян (21,4%) ассоциируют семью с любовью, а ее восприятие как «ячейки общества» непопулярно. Об этом говорят результаты исследования холдинга «Ромир». 

Россияне стали меньше ценить порядочность
Доля женщин, которые считают это качество важным в представителях противоположного пола, снизилась на 20 процентных пунктов

Для каждого пятого респондента семья связана с детьми. Об этом заявили 11,9% участников опроса. 9,5% отметили, что это понятие для них означает дом. В первой пятерке также были популярны ответы «супруги» и «единство» (по 6,3% опрошенных в обоих случаях).

Наименее популярными ассоциациями с семьей оказались «родные» (4,8%), «родители», «забота» и «взаимопонимание» (4%). При этом распространенное когда-то понятие «ячейка общества» вспомнили только 3,2%. Лишь 2,4% респондентов сказали, что семья ассоциируется у них с поддержкой.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех российских регионов, отмечает «РИА Новости».

Ранее в сентябре газета «Известия» писала, что в России сократилось количество браков. За семь месяцев 2018 года поженились на 12% меньше пар, чем за тот же период годом ранее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа сумма долга по кредитам средней российской семьи
Борис Джонсон разошелся с женой из-за измен

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017