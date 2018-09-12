Россияне назвали ассоциации со словом «семья»

Большинство россиян (21,4%) ассоциируют семью с любовью, а ее восприятие как «ячейки общества» непопулярно. Об этом говорят результаты исследования холдинга «Ромир».

Для каждого пятого респондента семья связана с детьми. Об этом заявили 11,9% участников опроса. 9,5% отметили, что это понятие для них означает дом. В первой пятерке также были популярны ответы «супруги» и «единство» (по 6,3% опрошенных в обоих случаях).

Наименее популярными ассоциациями с семьей оказались «родные» (4,8%), «родители», «забота» и «взаимопонимание» (4%). При этом распространенное когда-то понятие «ячейка общества» вспомнили только 3,2%. Лишь 2,4% респондентов сказали, что семья ассоциируется у них с поддержкой.

В опросе приняли участие 1,5 тысячи респондентов старше 18 лет из всех типов населенных пунктов и всех российских регионов, отмечает «РИА Новости».

Ранее в сентябре газета «Известия» писала, что в России сократилось количество браков. За семь месяцев 2018 года поженились на 12% меньше пар, чем за тот же период годом ранее.