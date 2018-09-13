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Каждый второй россиянин доверяет новостям по ТВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Около 73% россиян узнают новости о стране и мире посредством телевидения, при этом доверяют ему 49% опрошенных. Таковы результаты опроса, проведенного «Левада-центром»

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Вместе с тем с годами телевидение все-таки теряет свои позиции. К примеру, по данным на июль 2016 года, главным источником информации его считали 86% граждан РФ, а доверяли 59%. 

Среди информационных каналов продолжают укреплять свое положение интернет-издания и социальные сети (37% и 24% респондентов отметили их как главный источник информации). Как отмечают социологи, чем образованнее и урбанизированнее россиянин, тем чаще он обращается к Сети для получения новостей.

Однако доверие к теленовостям даже в среде интернет-пользователей выше, чем доверие к сетевым новостям (42% против 32%).

По мнению россиян, объективнее всего в Сети освещают темы, связанные с чиновниками и общественными деятелями (24%), положение дел в экономике (21%) и внешнюю политику (18%). 

В мае «Левада-центр» выяснил, что россияне считают просмотр телевизора самым приятным занятием

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