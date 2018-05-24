Россияне назвали просмотр телевизора самым приятным занятием

Больше всего радости и удовольствия россиянам приносит просмотр телевизора. Такие данные социологического опроса приводит «Левада-центр». Так ответили 34% опрошенных жителей страны. 26% россиян приносит удовольствие получение хороших денег, 24% получают радость от времяпрепровождения с детьми.

Согласно опубликованным данным, больше всего удовольствия от просмотра телевизора или работы в саду получают россияне старше 50 лет. Они также получают радость от прочтения книг или журналов и от прогулок на природе. Чем образованнее были участники опроса, отмечается в исследовании, тем меньше они наслаждались просмотром телепередач и больше получали удовольствие от общения с семьей, детьми, путешествий, прослушивания музыки и чтения книг.

С каждым годом число россиян, которые считают просмотр телевизора любимым занятие только увеличивается. В 2010 году так ответили 28% респондентов, таким образом за восемь лет данный показатель возрос на 6%.

А вот получение удовольствия от безделья с каждым годом неизменно — своей главной радостью по-прежнему ничегонеделание называют 4% россиян.

Проводить время с любимым человеком любит каждый пятый россиянин (22% опрошенных). Большинство проголосовавших за это любимое занятие находятся в возрастной группе от 18–29 лет (39%). Чем старше по возрасту отвечающие, тем процент меньше. Кроме того, проводить время с любимым человеком самой большой радостью считает для себя каждый четвертый мужчина (25%) и каждая пятая женщина (21%), передает «Интерфакс».

Секс среди самых больших удовольствий назвали 12% жителей России, большинство из которых также молодежь в возрасте от 18 до 29 лет. Предпочтение этому больше всего отдают мужчины — 17%, тогда как женщин оказалось всего 8%. При этом, как сообщается в исследовании, процент холостых тут больше чем женатых — 16% против 13%.

12% респондентов отдали свои голоса за одиночество. При этом холостяки также мечтают об одиночестве чаще женатых —16% против 9%.

Согласно результатам опроса, жители Москвы и крупных городов России всё чаще предпочитают наслаждаться покупками и тратой денег, тогда как проживающие в малых городах и в селах, радуются повседневной работе в огороде, саду или ведению домашнего хозяйства.

Как сообщили в «Левада-центре», данный опрос был проведен в период с 20 по 24 апреля среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 136 населенных пунктах страны.

В марте текущего года эксперты института современных медиа опубликовали доклад о том, чем интересуются современные дети.