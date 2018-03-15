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Эксперты выяснили, чем интересуются современные дети

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Фото: Global Look Press/Artur Cupak
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Институт современных медиа (MOMRI) опубликовал доклад «Дети. Медиапотребление. 2017» — результаты первого профильного комплексного исследования, посвященного медиаповедению российской детской аудитории.

В исследованиях приняли участие более 3 тыс. детей и 7 тыс. родителей.

«Нынешнее поколение детей 0–5 лет растет в качественно иной медиасреде — их детство приходится на период расцвета российской мультипликации. Они обладают качественно иными медиапривычками и предпочтениями, и эти привычки не только активно меняются, но также закладывают предпосылки системных изменений и медиаиндустрии, и будущего потребительского поведения», — рассказал директор MOMRI Кирилл Танаев.

Выяснилось, что дети являются потребителями самых разных типов контента: ТВ (72%), печатного (77%), игрового (71%), музыкального (42%), и др. Самыми популярными видами медиаактивности у детей до 12 лет стали чтение (самостоятельное или с родителями) и просмотр телевизора. Телевизор в 2017 году — главное цифровое устройство дошкольника, тогда как главный гаджет подростка — смартфон.

Новым явлением стал массовый ежедневный просмотр детьми видеоконтента на YouTube (48% в 0–12 лет), использование мессенджеров (35% в 8–12 лет), общение детей с 8–10 лет в социальных сетях (36% в 8–12 лет). Мобильные игры на планшете или смартфоне стали ежедневным видом досуга для каждого второго ребенка с рождения до 12 лет (45%).

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