Помпео обвинил Москву в попытках повлиять на санкции СБ ООН против КНДР
Россия пытается повлиять на работу Комитета 1718 Совета безопасности ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Я разговаривал сегодня ранее с постпредом [США при ООН Никки] Хейли, Россия активно пыталась изменить резолюцию Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций, через изменение ее содержания», – сказал Помпео во время пресс-конференции для журналистов.
Госсекретарь выразил надежду, что комитет продолжит выполнять свою работу, «сохраняя независимость».
12 сентября стало известно, что Россия планирует поднять вопрос об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН.
Постоянный представить США при ООН Никки Хейли высказалась, что Соединенные Штаты недовольны внесением некоторых российских поправок в среднесрочный доклад комитета 1718. В связи с недовольством позицией России Вашингтон инициировал созыв внеочередного заседания Совбеза, которое запланировано на 17 сентября.