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Помпео обвинил Москву в попытках повлиять на санкции СБ ООН против КНДР

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Фото: TASS/Zuma
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Россия пытается повлиять на работу Комитета 1718 Совета безопасности ООН, который контролирует соблюдение санкций против КНДР, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

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«Я разговаривал сегодня ранее с постпредом [США при ООН Никки] Хейли, Россия активно пыталась изменить резолюцию Комитета 1718 Совбеза ООН, который контролирует соблюдение санкций, через изменение ее содержания», – сказал Помпео во время пресс-конференции для журналистов.

Госсекретарь выразил надежду, что комитет продолжит выполнять свою работу, «сохраняя независимость». 

12 сентября стало известно, что Россия планирует поднять вопрос об ослаблении санкций в отношении Северной Кореи в Совете Безопасности ООН.

Постоянный представить США при ООН Никки Хейли высказалась, что Соединенные Штаты недовольны внесением некоторых российских поправок в среднесрочный доклад комитета 1718. В связи с недовольством позицией России Вашингтон инициировал созыв внеочередного заседания Совбеза, которое запланировано на 17 сентября.

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