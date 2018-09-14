Граждане КНДР создавали фейковые аккаунты в соцсетях ради обхода санкций

Группа северокорейских специалистов создала поддельные аккаунты в социальных сетях, чтобы использовать их для поиска удаленной работы в иностранных аккаунтах в обход санкций.

Несколько жителей Северной Кореи притворялись гражданами других стран, в том числе Японии, чтобы искать клиентов на порталах Upwork и Freelancer.com, пишет газета The Wall Street Journal. Оплату они предпочитали получать через сервис Paypal.

Издание отмечает, что схему подобного заработка удалось узнать от задержанного в Малайзии гражданина КНДР, который подозревается в причастности к убийству Ким Чен Нама, единокровного старшего брата лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Кроме того, газета смогла получить данные с порталов по поиску работы и поговорить с клиентами группы специалистов. Предположительно, за время такой работы они смогли получить несколько десятков тысяч долларов. Таким образом КНДР может зарабатывать огромные суммы на разработке программного обеспечения. Сейчас все поддельные аккаунты группы заблокированы соцсетями.