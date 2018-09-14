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Захарова поставила под сомнение публикацию Bellingcat

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поставила под сомнение публикацию исследовательской группы Bellingcat, касающуюся расследования об Александре Петрове и Руслане Боширове, подозреваемых Лондоном в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», — написала Захарова в Facebook.

«Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе»
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Она также добавила, что больше не сомневается в близости Bellingcat к спецслужбам.

Представитель МИДа напомнила, что именно Bellingcat несколько лет «монополизирует «право на истину» в расследовании крушения малайзийского Boeing в небе над Украиной».

Сайт Bellingcat работает с 2014 года и занимается расследованиями по открытым данным. Пользователи интернета неоднократно ловили группу на подделках.

5 сентября британская сторона обвинила в отравлении Скрипалей двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами ГРУ.

13 сентября Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что приехали в Солсбери как туристы и не знали ничего о Скрипалях до появления сообщений об их отравлении в СМИ.

Скрипалей нашли без сознания в Солсбери 4 марта. После лечения оба пришли в сознание. По версии Лондона, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», якобы произведенного в России.

В Москве неоднократно указывали на бездоказательность подобных утверждений и предлагали свою помощь в расследовании инцидента, но британская сторона отказывается от сотрудничества.

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