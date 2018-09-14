Встреча катеров России и Украины в Азовском море попала на видео

В Сети опубликовано видео, на котором видно, как катер российских пограничников встретился в Азовском море с кораблем погранслужбы Украины. На кадрах можно увидеть, как российский пограничный сторожевой катер проплывает мимо украинского корабля.

В этот момент корабль Украины начинает разворачиваться в направлении своих территориальных вод. Так называемый постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявил, что российские пограничники «подрезали» корабль украинской погранслужбы, пишет «РИА Новости».

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

8 сентября украинские СМИ сообщили о переброске украинским командованием малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Такие меры последовали после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 12 сентября вооруженные силы Украины также усилили армейскую группировку у берегов Азовского моря.