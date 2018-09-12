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В Совфеде оценили шансы Украины на победу над Россией в Азовском море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Член Совфеда Сергей Цеков считает, что усиление сил Украины в Азовском море связано с подготовкой к выборам. Таким образом власти страны пытаются доказать, что могут противостоять России, отметил он.

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«Все их действия направлены на то, чтобы показать определенной части украинского общества, наиболее радикально и националистически настроенной, что они защищают Украину от России», — сказал Цеков в эфире НСН.

При этом он отметил, что реальной возможности противостоять Москве у Киева нет.

«И в этом необходимости нет, потому что по соглашениям между Россией и Украиной Азовское море является внутренним и совместным морем», — добавил он.

В 2003 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и Керченском проливе. Документ определяет Азовское море как море для внутреннего пользования обеих стран. То есть и Украина, и Россия могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какое-то подозрение.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

8 сентября украинские СМИ сообщили о переброске украинским командованием малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Такие меры последовали после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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