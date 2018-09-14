Прямой эфир
Сюжет:

В Швейцарии заявили об участии в операции против «шпионов из России»

0
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) заявила, что принимала участие в операции против двух россиян, подозреваемых в шпионаже и высланных из Нидерландов. Об этом 14 сентября заявила представитель NDB Изабель Грабер.

«Швейцарские власти осведомлены о деле российских шпионов, обнаруженных в Гааге и высланных оттуда же. NDB активно участвовала в этой операции вместе с голландскими и британскими партнерами», — сказала она агентству «РИА Новости».

«Фотографии подозреваемых могли быть подделаны в фотошопе»
Племянница Сергея Скрипаля — о последнем разговоре с семьей и о подозреваемых в отравлении

По словам Грабер, таким образом NBD «способствовала предотвращению незаконных действий, направленных против критически важной швейцарской инфраструктуры».

Эту же информацию агентству прокомментировали в Федеральной прокуратуре Швейцарии. «Федеральная прокуратура в марте 2017 года открыла уголовное дело в другом контексте: это уголовное дело ведется в связи с подозрением по статье 272 Уголовного кодекса о политической разведывательной деятельности», — пояснили в прокуратуре.

Ранее швейцарские СМИ сообщили об аресте двух якобы российских шпионов, которые пытались проникнуть в секретную лабораторию в городе Шпиц, где проводилось расследование инцидентов с химатаками в Сирии, а также отравлением британского агента, бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

По информации издания, российских граждан задержали весной в ходе совместной спецоперации Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. При себе у них было оборудование для взлома компьютерных сетей.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Скрипалей, которых 4 марта нашли без сознания в парке. Власти страны заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», но до сих пор не установили происхождение яда. Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет и подчеркивала, что ни в СССР, ни в РФ не существовало программ разработки такого вещества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путина проинформировали о содержании интервью «отравителей Скрипалей»
МИД опроверг слухи о «российском перебежчике» в «деле Скрипалей»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017