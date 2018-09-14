В Швейцарии заявили об участии в операции против «шпионов из России»

Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) заявила, что принимала участие в операции против двух россиян, подозреваемых в шпионаже и высланных из Нидерландов. Об этом 14 сентября заявила представитель NDB Изабель Грабер.

«Швейцарские власти осведомлены о деле российских шпионов, обнаруженных в Гааге и высланных оттуда же. NDB активно участвовала в этой операции вместе с голландскими и британскими партнерами», — сказала она агентству «РИА Новости».

По словам Грабер, таким образом NBD «способствовала предотвращению незаконных действий, направленных против критически важной швейцарской инфраструктуры».

Эту же информацию агентству прокомментировали в Федеральной прокуратуре Швейцарии. «Федеральная прокуратура в марте 2017 года открыла уголовное дело в другом контексте: это уголовное дело ведется в связи с подозрением по статье 272 Уголовного кодекса о политической разведывательной деятельности», — пояснили в прокуратуре.

Ранее швейцарские СМИ сообщили об аресте двух якобы российских шпионов, которые пытались проникнуть в секретную лабораторию в городе Шпиц, где проводилось расследование инцидентов с химатаками в Сирии, а также отравлением британского агента, бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

По информации издания, российских граждан задержали весной в ходе совместной спецоперации Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. При себе у них было оборудование для взлома компьютерных сетей.

Лондон обвиняет Москву в причастности к отравлению Скрипалей, которых 4 марта нашли без сознания в парке. Власти страны заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», но до сих пор не установили происхождение яда. Российская сторона неоднократно отвергала любые обвинения на этот счет и подчеркивала, что ни в СССР, ни в РФ не существовало программ разработки такого вещества.