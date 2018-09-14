В Вашингтоне заявили о вмешательстве России в электросети США

У Вашингтона есть четкие свидетельства вмешательства России в американские электросети, заявил министр энергетики США Рик Перри.

«С моей точки зрения, это (вмешательство. – Ред.) не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо», — приводит его слова «РИА Новости». Глава минэнерго добавил, что у США есть также свидетельства вмешательства РФ в американские выборы.

13 сентября министр энергетики Соединенных Штатов Рик Перри посетил Москву, где провел переговоры со своим российским коллегой Александром Новаком. По итогам встречи он заявил, что Вашингтон планирует ввести новые санкции против проекта «Северный поток – 2» и энергетического сектора России.