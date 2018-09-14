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Cadillac поднял цены в России на ряд моделей

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Эксперты аналитического агентства «Автостат» зафиксировали подорожание ряда моделей автомобилей Cadillac: производитель повысил цены на сумму от 50 тыс. до 400 тыс. рублей.

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Менее всего цена повысилась на кроссовер Cadillac XT5. Теперь начальная комплектация Luxury обойдется в 3,49 млн рублей, а максимальная Platinum доступна за 4,29 млн рублей.

Внедорожник Cadillac Escalade подорожал на 300–400 тыс. рублей. Цена на комплектацию Luxury составляет 5,39 млн рублей, а на максимальную Platinum ESV — 7,69 млн рублей.

Отмечается, что в отношении обеих моделей речь идет только об автомобилях 2017 производственного года.

Седан Cadillac CT6 вырос в цене на 160–210 тыс. рублей. Начальная Luxury предлагается за 4,15 млн, а максимальная Platinum — за 5,4 млн рублей.

О росте цен на 3–5% дилеры Cadillac предупреждали в августе.

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