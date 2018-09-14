Месячник по благоустройству пройдет в Рязани

В Рязани объявили осенний месячник по благоустройству города. Об этом сообщил и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов на совещании с руководителями управляющих компаний.

Стартует мероприятие с 10 октября 2018 года. В рамках месячника планируется убрать улицы, дворы, парки и скверы. Помимо этого, предполагается ликвидировать несколько несанкционированных свалок и сухих деревьев, которые могут быть опасны для окружающих, сообщает РИА «7инфо».

Мероприятие направлено на подготовку города к зимнему сезону. Завершить его планируется 31 октября.

Традиционный месячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству стартовал в Хабаровске. В этом году месячник по благоустройству продлится до 8 октября. До этого времени планируется проделать большой объем работ.