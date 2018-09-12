Прямой эфир

Петрозаводск присоединится к «Генеральной уборке страны»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Масштабную городскую уборку планируют провести в Петрозаводске (Республика Карелия) в субботу, 15 сентября. Экологическая акция пройдет в рамках серии проводимых во всех субъектах России субботников под общим названием «Генеральная уборка страны».

Как сообщила начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина, принять участие в акции и стать организатором мероприятия может любой желающий. Для этого нужно взять пакет для мусора, выйти во двор и провести уборку территории.

В этот же день сотрудники городской администрации проведут уборочную кампанию на территории лесопарка имени защитников города, пишет ИА «Карелinform».

Анна Дудырина также отметила, что с начала месяца в Петрозаводске прошли несколько крупных экологических мероприятий. Так, был проведен субботник с участием студентов и сотрудников администрации города, прошли экологические акции по очистке территорий вокруг автовокзала, около новой велодорожки на Древлянке и на берегах озера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Генеральная уборка» пройдет в Курской области
Месячник по санитарной очистке начался в Хабаровске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017