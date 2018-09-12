Петрозаводск присоединится к «Генеральной уборке страны»

Масштабную городскую уборку планируют провести в Петрозаводске (Республика Карелия) в субботу, 15 сентября. Экологическая акция пройдет в рамках серии проводимых во всех субъектах России субботников под общим названием «Генеральная уборка страны».

Как сообщила начальник управления благоустройства и экологии администрации города Анна Дудырина, принять участие в акции и стать организатором мероприятия может любой желающий. Для этого нужно взять пакет для мусора, выйти во двор и провести уборку территории.

В этот же день сотрудники городской администрации проведут уборочную кампанию на территории лесопарка имени защитников города, пишет ИА «Карелinform».

Анна Дудырина также отметила, что с начала месяца в Петрозаводске прошли несколько крупных экологических мероприятий. Так, был проведен субботник с участием студентов и сотрудников администрации города, прошли экологические акции по очистке территорий вокруг автовокзала, около новой велодорожки на Древлянке и на берегах озера.