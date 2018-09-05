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«Генеральная уборка» пройдет в Курской области

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Жители Курской области присоединятся к масштабной экологической акции. Они поучаствуют в «генеральной уборке страны».

Координирует мероприятие департамент экологической безопасности и природопользования Курской области. Акция охватит все 28 районов региона. Принять участие может любой желающий, в том числе студенты, работники предприятий, представители власти, волонтеры. Об этом сообщает «Курская правда».

Непосредственно в Курске самая масштабная уборка запланирована в урочище Крутой Лог. Акция состоится 15 сентября.

Ранее сообщалось, что генеральную уборку провели в Московском метрополитене. В порядок приведены порядка 200 станций перед Днем города.

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