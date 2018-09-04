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Месячник по санитарной очистке начался в Хабаровске

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В Хабаровске начался традиционный месячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству. План мероприятий уже утвержден постановлением администрации города. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

В этом году месячник по благоустройству продлится до 8 октября. До этого времени планируется проделать большой объем работ. Так, будут приведены в порядок детские, спортивные, контейнерные и бельевые площадки, убраны парки и скверы, а также бесхозные территории. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Помимо этого, запланированы озеленительные работы. Будут высажены 900 молодых деревьев, а также осуществлен покос травы и очистка газонов.

Во время месячника будет усилен контроль над соблюдением правил благоустройства. Масштабный городской субботник планируется провести 29 сентября. Координировать мероприятия и осуществлять контроль будет городской штаб, который возглавляет первый заместитель мэра по городскому хозяйству Сергей Чернышов.

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