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Глава Amazon предупредил Трампа об опасности «демонизирования» СМИ

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Фото: TASS/Zuma/Chris Kleponis
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Глава интернет-компании Amazon, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post Джефф Безос раскритиковал президента США Дональда Трампа за нападки на представителей СМИ.

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«Очень опасно демонизировать прессу. Ни один выбранный демократическим путем чиновник, будь то президент или губернатор, не должен ожидать, что пресса будет хвалить его и что ему будут нравиться заголовки в газетах», — приводит слова Безоса «РИА Новости».

При этом он отметил, что призывает журналистов Washington Post быть объективными: «даже если администрация находится с вами в состоянии войны, вы не должны быть в состоянии войны с ней».

Трамп неоднократно заявлял о претензиях к прессе, обвиняя СМИ в дезинформации и «охоте на ведьм», а также называл журналистов врагами народа. Самыми «лживыми» американский лидер считает телеканалы CNN, NBC, CBS, ABC и газету The New York Times.

Последняя недавно опубликовала статью, в которой источник в администрации США рассказал о «скрытом сопротивлении» и противодействии чиновников Трампу. Сам глава Белого дома и вовсе усомнился в существовании источника, заподозрив газету в дезинформации.

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