Глава Amazon предупредил Трампа об опасности «демонизирования» СМИ

Глава интернет-компании Amazon, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post Джефф Безос раскритиковал президента США Дональда Трампа за нападки на представителей СМИ.

«Очень опасно демонизировать прессу. Ни один выбранный демократическим путем чиновник, будь то президент или губернатор, не должен ожидать, что пресса будет хвалить его и что ему будут нравиться заголовки в газетах», — приводит слова Безоса «РИА Новости».

При этом он отметил, что призывает журналистов Washington Post быть объективными: «даже если администрация находится с вами в состоянии войны, вы не должны быть в состоянии войны с ней».

Трамп неоднократно заявлял о претензиях к прессе, обвиняя СМИ в дезинформации и «охоте на ведьм», а также называл журналистов врагами народа. Самыми «лживыми» американский лидер считает телеканалы CNN, NBC, CBS, ABC и газету The New York Times.

Последняя недавно опубликовала статью, в которой источник в администрации США рассказал о «скрытом сопротивлении» и противодействии чиновников Трампу. Сам глава Белого дома и вовсе усомнился в существовании источника, заподозрив газету в дезинформации.