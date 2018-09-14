Прямой эфир

Компания SpaceX заключила контракт на облет Луны с первым туристом

0
Фото: Global Look Press/National Aeronautics & Space Adm
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания SpaceX сообщила, что подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну.

Жизнь на Марсе: Рэй Брэдбери предсказал будущее, которого мы избежали
Книги великого фантаста остаются актуальны и в XXI столетии

SpaceX планирует осуществить первый полет космических туристов к спутнику Земли не раньше середины 2019 года.

Как говорится в Twitter компании, полет будет реализован на ракете для длительных миссий Big Falcon (BFR). SpaceX объявит, кто этот первый пассажир и почему он решил полететь в космос, 17 сентября.

За всю историю на Луне побывали 24 человека. С 1972 года никто не совершал посадку на спутник Земли.

Ранее сообщалось, что ВВС США могут лишить главу SpaceX Илона Маска секретного доступа из-за курения марихуаны. Маск имеет секретный доступ, так как его компания SpaceX осуществляет космические запуски по заказу американского оборонного ведомства.

Маск покурил марихуану и выпил виски в прямом эфире калифорнийского шоу. Покурить бизнесмену предложил ведущий программы. Сам предприниматель, хоть и ответил согласием, но подчеркнул, что не употребляет каннабис на регулярной основе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
SpaceX запустила на орбиту ракету с телекоммуникационным спутником
В NASA рассказали о сроках появления первого поселения людей на Луне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017