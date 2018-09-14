Компания SpaceX заключила контракт на облет Луны с первым туристом

Американская компания SpaceX сообщила, что подписала соглашение с первым в мире космическим туристом, который облетит Луну.

SpaceX планирует осуществить первый полет космических туристов к спутнику Земли не раньше середины 2019 года.

Как говорится в Twitter компании, полет будет реализован на ракете для длительных миссий Big Falcon (BFR). SpaceX объявит, кто этот первый пассажир и почему он решил полететь в космос, 17 сентября.

За всю историю на Луне побывали 24 человека. С 1972 года никто не совершал посадку на спутник Земли.

Ранее сообщалось, что ВВС США могут лишить главу SpaceX Илона Маска секретного доступа из-за курения марихуаны. Маск имеет секретный доступ, так как его компания SpaceX осуществляет космические запуски по заказу американского оборонного ведомства.

Маск покурил марихуану и выпил виски в прямом эфире калифорнийского шоу. Покурить бизнесмену предложил ведущий программы. Сам предприниматель, хоть и ответил согласием, но подчеркнул, что не употребляет каннабис на регулярной основе.