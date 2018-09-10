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SpaceX запустила на орбиту ракету с телекоммуникационным спутником

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Фото: SpaceX
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Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX, которая должна вывести на орбиту телекоммуникационный спутник Telstar 18V, стартовала в понедельник, 10 сентября.Трансляция запуска доступна на официальном сайте SpaceX.

Запуск был произведен с космодрома на мысе Канаверал (американский штат Флорида) в 00:45 по времени Восточного побережья США (7:45 мск). Он должен был состояться накануне, 9 сентября, однако в связи с необходимостью дополнительных проверок старт отложили.

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После вывода спутника первая ступень ракеты должна совершить посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане около побережья Флориды, отмечается на сайте космической компании.

Telstar 18V предназначен для осуществления цифрового телерадиовещания, телефонии и широкополосного доступа к интернету в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что он прослужит не менее 15 лет. Спутник, разработанный калифорнийской Space Systems Loral (SSL), будут использовать канадский спутниковый оператор Telesat и базирующаяся в Гонконге компания APT Satellite.

Ранее, 7 августа, SpaceX отправила на орбиту разработанный SSL спутник Merah Putih компании Telkom Indonesia. Он обеспечивает передачу телекоммуникационного сигнала в Индонезии, Индии и еще некоторых странах Юго-Восточной Азии. Для запуска ракеты-носителя Falcon 9 компания SpaceX повторно использовала обновленную первую ступень Block 5, которая уже применялась в мае этого года.

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