Украина перебросит 270 спецназовцев в Азовское и Черное моря

Украина до конца года усилит военное присутствие в Азовском и Черном морях, рассказал председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал, сообщает ТАСС.

«До конца года мы будем иметь около 1000 человек личного состава нашего спецназа. И наращиваем усилия морского спецназа, а это около 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях акватории Азовского и Черного морей», — приводит пресс-служба ведомства слова Цигикала.

В марте 2018 года ситуация в Азовском море обострилась из-за захвата украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На его борту было 10 членов экипажа. Двое моряков смогли вернуться домой, остальных не выпускают с территории Украины.

На фоне задержания «Норда» российские корабли стали досматривать суда, идущие в украинские порты. По данным украинских пограничников, за последние месяцы Россия задержала для досмотра в Азовском море свыше 150 судов. При этом в крымском погрануправлении ФСБ подчеркнули, что проверки проводятся в соответствии с международным морским правом.

8 сентября украинские СМИ сообщили о переброске украинским командованием малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море. Такие меры последовали после заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). 12 сентября вооруженные силы Украины также усилили армейскую группировку у берегов Азовского моря.