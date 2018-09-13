В Швеции снова разрешили взыскивать активы «Газпрома»

Апелляционный суд в Швеции отменил свое же решение, которое приостанавливало принудительное взыскание активов «Газпрома» в пользу украинского «Нафтогаза».

Об этом рассказал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, пишет «РИА Новости».

«Нафтогаз» запустил процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

В декабре прошлого года и феврале текущего арбитражный суд Стокгольма вынес два решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», связанному с условиями транзита и поставок топлива.

Согласно постановлению, украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд, а та, в свою очередь, $4,64 млрд. Однако с учетом долгов Киева сумма к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд.

Газпром» не согласился с этим и оспорил решение инстанции по транзиту в апелляционном суде, а потом и вовсе потребовал полной его отмены.