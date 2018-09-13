Прямой эфир
Сюжет:

В Швеции снова разрешили взыскивать активы «Газпрома»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Апелляционный суд в Швеции отменил свое же решение, которое приостанавливало принудительное взыскание активов «Газпрома» в пользу украинского «Нафтогаза».

Об этом рассказал коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко, пишет «РИА Новости».

Как ни прикрути
Почему после заявлений «Газпрома» на Украине начался энергетический кризис

«Нафтогаз» запустил процедуру принудительного взыскания с «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

В декабре прошлого года и феврале текущего арбитражный суд Стокгольма вынес два решения по спору «Газпрома» с «Нафтогазом», связанному с условиями транзита и поставок топлива.

Согласно постановлению, украинская сторона должна выплатить российской $2,019 млрд, а та, в свою очередь, $4,64 млрд. Однако с учетом долгов Киева сумма к взысканию с российского концерна составила $2,56 млрд.

Газпром» не согласился с этим и оспорил решение инстанции по транзиту в апелляционном суде, а потом и вовсе потребовал полной его отмены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по делу «Газпрома»
«Газпром» объявил об отказе суда Швеции «Нафтогазу» в газовом споре

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017