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«Нафтогаз» оспорит приостановку решения по делу «Газпрома»

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Государственная компания «Нафтогаз Украины» оспорит решение суда Швеции о приостановке решения по делу российской госкорпорации «Газпром». Об этом сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.

Он подчеркнул, что шведский суд принял данное решение, поскольку «Нафтогаз» не имел возможности предоставить контраргументы.

«Нафтогаз» планирует подать в суд дополнительное обращение с изложением этих фактов и надеется на пересмотр последнего решения», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

13 июня апелляционный суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Позднее «Нафтогаз» оспорил вердикт суда, однако доводы украинской компании были признаны несостоятельными.

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