Уголовное дело против убившего налетчиков бизнесмена отменили

Прокуратура Татарстана отменила возбуждение уголовного дела против бизнесмена из Бугульмы Евгения Деданина, убившего грабителей, вломившихся к нему в дом. В ведомстве пояснили, что он не превысил необходимую самооборону.

В прокуратуре заявили, что причинение вреда человеку, действия которого представляют угрозу для обороняющегося, не является преступлением, сообщает РЕН ТВ.

«Вывод следствия о превышении им пределов необходимой обороны объективными данными не подтвержден», — говорится в сообщении.

Ранее 13 сентября Следственный комитет опубликовал видеозапись, на которой грабители, ворвавшиеся в дом Деданина, ведут его из одного помещения в другое, угрожая предметами, похожими на пистолеты.

Нападение на дом бизнесмена произошло утром 12 сентября. Его и его друга, находившегося в гостях, связали. Мужчины смогли освободиться, началась драка. Деданин схватил кухонный нож и нанес двум из троих злоумышленников смертельные ранения. Третий налетчик скрылся, но вскоре был задержан. Против предпринимателя возбудили дело о превышении самообороны, против грабителей — о разбойном нападении.