В Татарстане предприниматель убил двух напавших на его дом грабителей

Предприниматель Евгений Деданин убил двоих грабителей, которые напали на его дом в Татарстане. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

По предварительным данным, в дом 41-летнего бизнесмена ворвались двое вооруженных пистолетами мужчин в масках. Они наткнулись на хозяина дома и его друга и связали их.

Мужчинам удалось освободиться, после чего Деданин оказал им сопротивление и нанес несколько ножевых ранений, в результате чего оба нападавших скончались, пишет «РИА Новости».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, задержан организатор преступления. В отношении предпринимателя также было возбуждено уголовное дело за превышение пределов самообороны.

Личности нападавших уже установлены. Ими оказались жители Самарской области 39-летний Владислав Колоярцев и 38-летний Иван Нетроголов. На данный момент Деданин находится на свободе под обязательством о явке.