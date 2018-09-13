Прямой эфир

В Татарстане предприниматель убил двух напавших на его дом грабителей

0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Предприниматель Евгений Деданин убил двоих грабителей, которые напали на его дом в Татарстане. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по региону.

Сестринское дело: три дочери зарезали отца-тирана
Что вынудило домашних девочек схватиться за нож

По предварительным данным, в дом 41-летнего бизнесмена ворвались двое вооруженных пистолетами мужчин в масках. Они наткнулись на хозяина дома и его друга и связали их.

Мужчинам удалось освободиться, после чего Деданин оказал им сопротивление и нанес несколько ножевых ранений, в результате чего оба нападавших скончались, пишет «РИА Новости».

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, задержан организатор преступления. В отношении предпринимателя также было возбуждено уголовное дело за превышение пределов самообороны.

Личности нападавших уже установлены. Ими оказались жители Самарской области 39-летний Владислав Колоярцев и 38-летний Иван Нетроголов. На данный момент Деданин находится на свободе под обязательством о явке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестный с ножницами напал на прохожих в Париже
Опубликованы кадры нападения мужчины с ножом на людей на Курском вокзале в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017