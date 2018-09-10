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Неизвестный с ножницами напал на прохожих в Париже

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Фото: Global Look Press/Chen Yichen
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Неизвестный мужчина с ножницами напал на прохожих в Париже. Пострадали два человека, нападавший задержан.

Как пишет Пятый канал со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел 10 сентября неподалеку от площади Бастилия. Злоумышленник ударил ножницами почтальона в горло, после чего напал еще на одного человека.

Прибывшим на место полицейским пришлось использовать пистолеты-электрошокеры, чтобы парализовать преступника.

Впоследствии мужчина был задержан, мотивы его действий выясняются.

Это уже второе вооруженное нападение за два дня. Поздно вечером 9 сентября неизвестный, предположительно, уроженец Афганистана, ранил семерых прохожих в 20-м округе Парижа. Злоумышленник задержан.

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