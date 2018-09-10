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СМИ сообщили о гибели 19-летнего футболиста во время перестрелки во Франции

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Фото: twitter.com/@asseofficiel
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Защитник резервной футбольной команды «Сент-Этьена» Вильям Гомис погиб в перестрелке во Франции. Об этом сообщает Le Progrès.

Трагедия произошла в Ла-Сен-Сюр-Мер в департаменте Вар в ночь на 10 сентября. По данным издания, 19-летний игрок погиб вместе с 14-летним подростком. По данным RT, на месте стрельбы полиция обнаружила 24 гильзы от автомата Калашникова. В футбольном клубе пока ситуацию не прокомментировали, пишет «Спорт-Экспресс».

Вильям Гомис присоединился к «Сент-Этьену» в 2013 году, выступал за резервную команду и в минувшем сезоне сыграл в 18 матчах.

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