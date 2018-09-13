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Женщина сломала ребра напавшим на студентку грабителям

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Фото: Global Look Press/Horst Galuschka
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Жительница Новосибирска спасла студентку, на которую с пневматическим пистолетом напали двое пьяных мужчин.

Как сообщает РЕН ТВ, 20-летняя студентка возвращалась домой от друзей поздно ночью. Ее заметили двое пьяных мужчин, которые попытались вырвать у девушки телефон и кошелек.

Происходящее с балкона увидела тренер по бодибилдингу Екатерина. 27-летняя женщина бросилась спасать студентку. Несмотря на выстрелы в ноги, Екатерина смогла обезвредить злоумышленников, сломав им челюсть и ребра. Мужчины были госпитализированы.

10 сентября мужчина напал с ножом на людей в зале ожидания Курского вокзала в Москве. В результате инцидента пострадали два человека.

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