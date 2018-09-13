Расследование не обнаружило признаков употребления Черышевым допинга

Допинговое расследование в отношении футболиста сборной России Дениса Черышева, проведенное в Испании, не выявило нарушения правил. Скан соответствующего письма спортсмен опубликовал в Twitter.

9 сентября отец футболиста, тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев назвал обвинения в адрес сына ошибкой и бредом.

«Англичане ковыряются против России. Даже не хочу это дальше развивать», — сказал он.

8 сентября британское издание The Telegraph сообщило, что испанские допинг-офицеры начали проверку в отношении игрока сборной России и «Валенсии» Дениса Черышева. Поводом стало интервью его отца российскому изданию, в котором он рассказал, что из-за несогласованности действий медиков «Вильярреала» во время восстановления после травмы Денису сделали инъекцию гормона роста.

Позднее он и Российский футбольный союз опровергли эту информацию, пояснив, что речь шла не о гормоне роста, а об уколе плазмы, обогащенной тромбоцитами.

Применение гормона роста без соответствующего разрешения грозит дисквалификацией на четыре года.