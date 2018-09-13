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МИД намерен предпринять новый демарш в адрес США по делу Бутиной

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Фото: REUTERS
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Министерство иностранных дел России намерено предпринять в адрес США демарш в связи с новыми инсинуациями по делу россиянки Марии Бутиной, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

В ожидании слушаний
Вопрос о представлении доказательств по делу Марии Бутиной будет обсуждаться 10 сентября

«Возмущены попытками минюста США истолковать визиты российских консульских работников к Бутиной и ноты с требованием соблюдения ее законных прав в качестве доказательств неких особых обстоятельств, связывающих россиянку якобы с нашим правительством», — подчеркнула дипломат.

Она призвала американскую сторону прекратить необоснованное преследование девушки, которая «является политической заключенной», для того чтобы она смогла как можно скорее вернуться на родину. До этого момента, отметила Захарова, российские дипломаты продолжат посещать ее и оказывать необходимую помощь, пишет ТАСС.

Россиянку арестовали в США в середине июля. Ее обвинили в попытке проникновения в компании, влияющие на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

10 сентября федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить ей меру пресечения, отклонив ходатайство адвоката о переводе девушки под домашний арест с электронным наблюдением за ее местонахождением.

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