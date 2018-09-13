Дело арестованной в США Марии Бутиной обсудят в Совете Европы

Москва обсудит вопрос освобождения арестованной в США россиянки Марии Бутиной с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуньей Миятович. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при организации Иван Солтановский.

Постпред России сообщил, что российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова уже обращалась к комиссару Совета Европы с просьбой поспособствовать освобождению россиянки. Однако факт ареста Бутиной в стране, которая не является членом Европейского совета, существенно снижает степень влияния на Вашингтон.

«Однако Совет Европы проводит активную работу в этом направлении. На предстоящей встрече с Дуньей Миятович я, естественно, первым делом подниму этот вопрос», — заверил российский дипломат.

10 сентября федеральный окружной суд Вашингтона отказался изменить меру пресечения Бутиной, отклонив ходатайство адвоката о ее переводе под домашний арест с электронным наблюдением за местонахождением осужденной.

15 июля россиянку арестовали в США, обвинив в попытке проникновения в компании, влияющие на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы.

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