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СМИ узнали детали о найденных в море документах соратника Ассанжа

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Фото: youtube.com
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Среди вещей, обнаруженных 12 сентября в море в Норвегии, оказались документы на имя пропавшего Арьена Кампёйса — эксперта по кибербезопасности и соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает телеканал TV2 13 сентября.

«Полиция утвеждает, что обнаруженные вещи принадлежат пропавшему голландцу. По данным TV2, обнаруженные в море вещи — это документы, удостоверяющие личность Арьена Кампёйса», — утверждает телеканал.

По словам местных моряков, в данном районе очень сильное течение, а значит, документы могло отнести далеко от места, где их выбросили.

Вещи, которые могли принадлежать соратнику Ассанжа, нашел местный рыбак в море между населенными пунктами Фауске и Ронан 11 сентября.

В WikiLeaks сообщили об исчезновении 47-летнего Кампёйса 31 августа. В последний раз его видели в Буде, он должен был направиться в Тронхейм.

По версии полиции, 20 августа мужчина сел на поезд из Буде до Ронана, далее его след теряется. Через 10 дней его телефон стал на время активен недалеко от Ставангера.

Сайт WikiLeaks был основан в 2006 году для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. 

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