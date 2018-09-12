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СМИ сообщили о найденных в море вещах пропавшего соратника Ассанжа

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Фото: twitter.com/Arjen Kamphuis (@ArjenKamphuis)
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В море в норвежской фюльке (область) Нурланн обнаружены вещи пропавшего Арьена Кампёйса — эксперта по кибербезопасности и соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом 12 сентября пишет газета Verdens gang.

Вещи обнаружил местный рыбак в море между населенными пунктами Фауске и Ронан накануне вечером. Однако в полиции не стали раскрывать детали о находке в интересах следствия.

В WikiLeaks сообщили об исчезновении 47-летнего Кампёйса 31 августа. В последний раз его видели в Буде, он должен был направиться в Тронхейм.

По версии правоохранителей 20 августа мужчина сел на поезд из Буде до Ронана, далее его след теряется. Через 10 дней его телефон стал на время активен недалеко от Ставангера.

11 сентября голландская полиция выразила готовность помочь норвежским коллегам в поисках Кампёйса.

Сайт WikiLeaks был основан в 2006 году для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления.

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