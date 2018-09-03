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Соратник основателя WikiLeaks исчез в Норвегии

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com
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Норвежская полиция начала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности, который является соратником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Сообщение об исчезновении Арьен Кампёйс (Arjen Kamphuis) появилось в Twitter организации 31 августа. В последний раз его видели в городе Будё, откуда он должен был направиться в Тронхейм.

«Мы начали расследование», — заявил France Presse представитель полиции, отказавшись от дальнейших комментариев.

В 2006 году Ассанж основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления.

С 2012 года основатель WikiLeaks находится в дипмиссии страны в Лондоне из-за вероятности экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь по обвинению в обнародовании секретных документов Госдепартамента.

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