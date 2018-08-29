Власти Австралии не хотят пускать в страну информатора WikiLeaks Мэннинг

Власти Австралии намерены не пустить в страну информатора WikiLeaks Брэдли Мэннинга, после смены пола носит имя Челси. Федеральное правительство уже готовит документы для отказа во въезде.

Как сообщает ABC News, компания, которая организует тур для иностранного гостя, уже получила от министерства иммиграции и гражданства уведомление о возможном отказе американцу на основании статьи, которая запрещает въезд в страну лицам, не прошедшим проверку на добропорядочность. Сейчас посредник пытается уладить все вопросы.

По данным телерадиокомпании, 2 сентября Мэннинг планирует выступить в Сиднейском оперном театре, а затем отправится в Брисбен и Мельбурн, где также состоятся публичные мероприятия.

Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в 2010 году. Он признался в передаче сайту WikiLeaks многочисленных документов об инцидентах на фронтах в Афганистане и Ираке, досье на заключенных тюрьмы Гуантанамо и видеозаписи ударов военных США, в результате которых погибло мирное население Ирака.

Мэннинга признали виновным в краже секретных данных и шпионаже и приговорили к 35 годам лишения свободы. После заключения под стражу он объявил о решении стать женщиной. В мае 2017 года американец вышел из тюрьмы.