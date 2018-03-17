Умер хакер, сдавший властям информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Хакер Адриан Ламо, который выдал властям Соединенных Штатов сотрудничавшего с WikiLeaks военнослужащего американской армии Брэдли Мэннинга (позже изменил пол и имя на Челси Мэннинг. — Прим. iz.ru), скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает телеканал BBC.

На данный момент причина смерти Ламо неизвестна. Смерть хакера на странице в социальной сети Facebook подтвердил его отец Марио Ламо.

«С огромной скорбью и разбитым сердцем я должен сообщить всем друзьям Адриана, что он умер. Ушел яркий ум и милосердная душа», — написал он.

С бывшим военнослужащим ВВС США Брэдли Мэннингом Ламо познакомился в 2010 году. В переписке он узнал, что Мэннинг передавал секретные данные порталу WikiLeaks, и сообщил об этом властям. В мае 2010 года информатора задержали, пишет RT.

Мэннинга признали виновным в краже секретных данных и шпионаже и приговорили к 35 годам лишения свободы.

После заключения под стражу Брэдли Мэннинг объявил о решении стать женщиной и выбрал для себя имя Челси.

В мае 2017 года информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, взявший себе имя Челси, вышел из тюрьмы. Наказание смягчил экс-президент США Барак Обама.