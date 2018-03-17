Прямой эфир

Умер хакер, сдавший властям информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хакер Адриан Ламо, который выдал властям Соединенных Штатов сотрудничавшего с WikiLeaks военнослужащего американской армии Брэдли Мэннинга (позже изменил пол и имя на Челси Мэннинг. — Прим. iz.ru), скончался в возрасте 37 лет. Об этом сообщает телеканал BBC.

На данный момент причина смерти Ламо неизвестна. Смерть хакера на странице в социальной сети Facebook подтвердил его отец Марио Ламо.

«С огромной скорбью и разбитым сердцем я должен сообщить всем друзьям Адриана, что он умер. Ушел яркий ум и милосердная душа», — написал он.

С бывшим военнослужащим ВВС США Брэдли Мэннингом Ламо познакомился в 2010 году. В переписке он узнал, что Мэннинг передавал секретные данные порталу WikiLeaks, и сообщил об этом властям. В мае 2010 года информатора задержали, пишет RT.

Мэннинга признали виновным в краже секретных данных и шпионаже и приговорили к 35 годам лишения свободы.

После заключения под стражу Брэдли Мэннинг объявил о решении стать женщиной и выбрал для себя имя Челси.

В мае 2017 года информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, взявший себе имя Челси, вышел из тюрьмы. Наказание смягчил экс-президент США Барак Обама.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Челси Мэннинг запретили въезд в Канаду
Информатор WikiLeaks Мэннинг стала участником выборов в сенат США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017