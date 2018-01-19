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Информатор WikiLeaks Мэннинг стала участником выборов в сенат США

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Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine
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Избирательная комиссия штата Мэриленд зарегистрировала информатора WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг — прим. iz.ru) в качестве кандидата от Демократической партии на выборах в сенат США.

Об этом 30-летняя женщина сообщила на своей страннице в Twitter.

Основным конкурентом Челси Мэннинг на промежуточных выборах в американский конгресс, которые пройдут в ноябре, считается 74-летний сенатор Бен Кардин, трижды переизбранный на этот пост, сообщает ТАСС.

Как писал портал iz.ru, в мае 2017 года информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, взявший себе имя Челси, вышел из тюрьмы. Еще во время заключения он объявил о своем решении стать женщиной.

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