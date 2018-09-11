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Нидерланды присоединились к поискам пропавшего соратника Ассанжа

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Фото: Depositphotos
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Голландская полиция присоединились к норвежским коллегам для поиска Арьена Кампёйса — эксперта по кибербезопасности и соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как пишет 11 сентября агентство «РИА Новости» со ссылкой на местные СМИ, до конца недели следователи из Нидерландов будут работать в Буде, где мужчину видели 20 августа. Также специалисты изъяли видео с камер наблюдения в провинции Ругалан, где был зафиксирован сигнал мобильного телефона Кампёйса через 10 дней после его исчезновения.

На данный момент ни норвежская, ни голландская стороны не подтверждают криминальный характер исчезновения мужчины.

В WikiLeaks сообщили об исчезновении 47-летнего Кампёйса 31 августа. В последний раз его видели в Буде, он должен был направиться в Тронхейм.

Сайт WikiLeaks был основан в 2006 году для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления.

Сам основатель сайта с 2012 года находится в дипмиссии Эквадора в Лондоне из-за вероятности экстрадиции в США, где ему грозит до 35 лет лишения свободы или смертная казнь по обвинению в обнародовании секретных документов Госдепартамента.

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