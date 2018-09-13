Прямой эфир
Сюжет:

Аксенов объяснил отставку министра транспорта Крыма

0
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что министр транспорта республики Юрий Овсянников уволился по собственному желанию, поскольку не выполнил свои задачи и принимал неудовлетворительные управленческие решения.

Крым привлек инвесторов из Бахрейна и Китая
Предприниматели из Азии готовы вложить в инфраструктурные проекты на полуострове более €100 млн

«Не приняты действенные меры по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта, соблюдению расписания перевозчиками, замене остановочных комплексов на новые и другие», — пояснил Аксенов в своем Facebook

Он подчеркнул, что «это одно из немногих правильных решений Юрия Петровича», так как Крыму не нужны обещания, а нужны конкретные результаты. 

По словам Аксенова, ротация кадров абсолютно естественна и будет продолжаться и впредь. 

Ранее в четверг, 13 сентября, об отставке Овсянникова узнали СМИ. Он был пятым с весны 2014 года руководителем ведомства, отмечает RT

В начале июня своего поста лишился глава МЧС Крыма Сергей Шахов. Его освободили от должности из-за достижения предельного возраста

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Болгарская делегация оценила величие Крымского моста
Пьяные украинские рыбаки приплыли в Крым для обмена опытом

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017