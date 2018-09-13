Аксенов объяснил отставку министра транспорта Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что министр транспорта республики Юрий Овсянников уволился по собственному желанию, поскольку не выполнил свои задачи и принимал неудовлетворительные управленческие решения.

«Не приняты действенные меры по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта, соблюдению расписания перевозчиками, замене остановочных комплексов на новые и другие», — пояснил Аксенов в своем Facebook.

Он подчеркнул, что «это одно из немногих правильных решений Юрия Петровича», так как Крыму не нужны обещания, а нужны конкретные результаты.

По словам Аксенова, ротация кадров абсолютно естественна и будет продолжаться и впредь.

Ранее в четверг, 13 сентября, об отставке Овсянникова узнали СМИ. Он был пятым с весны 2014 года руководителем ведомства, отмечает RT.

В начале июня своего поста лишился глава МЧС Крыма Сергей Шахов. Его освободили от должности из-за достижения предельного возраста.