Аксенов назвал причину отставки главы МЧС Крыма

Руководитель крымского управления МЧС России Сергей Шахов был освобожден от занимаемой должности из-за достижения предельного возраста, сообщил глава республики Сергей Аксенов

«В МЧС было принято постановление, что свыше 60 лет в данном случае проходить службу невозможно, поэтому Шахов в этой части был указом президента освобожден от занимаемой должности», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом Аксенов напомнил, что в Крыму есть две структуры МЧС: федеральная и республиканская, и Шахов продолжит возглавлять последнюю.

«Шахов останется министром чрезвычайных ситуаций на республиканском уровне», — пояснил глава Крыма.

4 июня президент России Владимир Путин своим указом отправил Шахова в отставку с поста главы ГУ МЧС по Крыму.