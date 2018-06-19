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Аксенов назвал причину отставки главы МЧС Крыма

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Руководитель крымского управления МЧС России Сергей Шахов был освобожден от занимаемой должности из-за достижения предельного возраста, сообщил глава республики Сергей Аксенов

«В МЧС было принято постановление, что свыше 60 лет в данном случае проходить службу невозможно, поэтому Шахов в этой части был указом президента освобожден от занимаемой должности», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

При этом Аксенов напомнил, что в Крыму есть две структуры МЧС: федеральная и республиканская, и Шахов продолжит возглавлять последнюю.

«Шахов останется министром чрезвычайных ситуаций на республиканском уровне», — пояснил глава Крыма.

4 июня президент России Владимир Путин своим указом отправил Шахова в отставку с поста главы ГУ МЧС по Крыму.

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