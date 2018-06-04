Владимир Путин провел увольнения в СКР и МЧС

Президент России Владимир Путин отстранил от должностей шестерых генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Соответствующий указ главы государства был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, от своих обязанностей был освобожден первый замглавы МЧС Владимир Степанов. Его пост после 12 лет работы в качестве замглавы министерства занял Александр Чуприян. Кроме того, российский лидер уволил руководителя управления кадров Следственного комитета Виктора Долженко и начальника департамента по финансово-экономической политике МВД Надежду Ромашову.

Кадровые перестановки коснулись и управлений министерств в Крыму и Кемеровской области. Так, президент отстранил от должности руководителей ГУ МВД и ГУ МЧС по Крыму Сергея Абисова и Сергея Шахова, а также начальника кемеровского главка МЧС Александра Мамонтова, обвиняемого в хищении и растрате по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год Мамонтов намеренно не предпринимал действий для организации проверки безопасности в здании торгового центра. При этом руководитель управления был в курсе нарушений пожарной безопасности на объекте. Его также обвиняют в хищении и растрате более 1,8 млн рублей из бюджета ведомства. Свою вину Мамонтов не признал.