Прямой эфир
Сюжет:

Владимир Путин провел увольнения в СКР и МЧС

0
Фото: пресс-служба Администрации Президента России/kremlin.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин отстранил от должностей шестерых генералов МЧС, МВД и Следственного комитета. Соответствующий указ главы государства был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Силовой спектр
Владимир Путин поставил задачи по защите безопасности и прав граждан

В частности, от своих обязанностей был освобожден первый замглавы МЧС Владимир Степанов. Его пост после 12 лет работы в качестве замглавы министерства занял Александр Чуприян. Кроме того, российский лидер уволил руководителя управления кадров Следственного комитета Виктора Долженко и начальника департамента по финансово-экономической политике МВД Надежду Ромашову.

Кадровые перестановки коснулись и управлений министерств в Крыму и Кемеровской области. Так, президент отстранил от должности руководителей ГУ МВД и ГУ МЧС по Крыму Сергея Абисова и Сергея Шахова, а также начальника кемеровского главка МЧС Александра Мамонтова, обвиняемого в хищении и растрате по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

По версии следствия, в период с 2017 по 2018 год Мамонтов намеренно не предпринимал действий для организации проверки безопасности в здании торгового центра. При этом руководитель управления был в курсе нарушений пожарной безопасности на объекте. Его также обвиняют в хищении и растрате более 1,8 млн рублей из бюджета ведомства. Свою вину Мамонтов не признал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назначил врио губернатора Амурской области
Экс-губернатор Магаданской области объяснил решение об отставке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017