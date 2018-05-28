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Глава кемеровского МЧС не признал вину по делу о пожаре в «Зимней вишне»

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов не признал свою вину по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом он заявил на заседании Центрального районного суда в понедельник, 28 мая.

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«Свою вину не признаю. Виновным себя не считаю», — цитирует Мамонтова «РИА Новости»

Глава управления отметил, что готов к очным ставкам со свидетелями, которые ранее дали против него показания. 

Ранее следствие попросило суд арестовать Мамонтова до 25 июля. Его вместе с руководителем ведомственного отдела надзора Григорием Терентьевым задержали 25 мая. Им предъявлены обвинения по ст. 293 («Халатность») и ст. 160 («Растрата») УК РФ.

Следствие считает, что Мамонтов знал о грубых нарушениях пожарной безопасности в торговом центре и намеренно не организовывал внеплановые проверки в здании. В результате пожара, произошедшего в «Зимней вишне» 25 марта, погибли 60 человек, еще 79 пострадали. 

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