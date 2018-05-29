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Экс-губернатор Магаданской области объяснил решение об отставке

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Бывший губернатор Магаданской области Владимир Печеный решил уйти в отставку, поскольку в регионе необходимо формировать новую команду управленцев. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что не собирается покидать область и продолжит работать там, где «будет полезен».

«Территория для меня является родной, большинство людей я знаю лично. Что касается сил и здоровья, слава богу, хватает, буду работать», — приводит «Интерфакс» слова Печеного.

28 мая президент России Владимир Путин принял отставку Печеного, возглавлявшего регион с 2013 года. Исполнять его обязанности будет мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

В тот же день о решении уйти в отставку объявил глава Якутии Егор Борисов. Он подчеркнул, что оно связано с необходимостью ротации кадров, и республике «нужен новый руководитель».

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