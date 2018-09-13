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Рубль показал рост к доллару и евро

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Курс американского доллара снижался на 38 копеек — до 68,65 рублей по состоянию на 10:05 мск , свидетельствуют данные торгов Московской биржи. 

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Курс евро снизился на 43 копейки и достиг отметки в 79,8 рубля.

По мнению экспертов, укреплению российской национальной валюты способствуют ожиданиям рынка по решению Центробанка касательно ключевой по ставки в пятницу, 14 сентября

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной политики США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

Ранее в сентябре агентство Bloomberg писало, что Россия способна защитить свою национальную валюту и в случае необходимости Центробанк всё еще может воспользоваться корректировкой процентных ставок для укрепления курса рубля.

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